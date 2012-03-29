«Украина» поплыла по Дунаю

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры, размещенном на официальном сайте Кабинета министров Украины.

В сообщении отмечается, что в немецком городе Пассау экипаж судна принимает первых иностранных туристов, которые осуществят путешествие по Дунаю: «Україна» с первыми нынешними пассажирами на борту направится по маршруту Пассау - Железные Ворота - Пассау.

Как отмечают в пароходстве, в эту навигацию пассажирские суда УДП «Україна», «Молдавія», «Волга» и «Дніпро» будут работать с ведущими туристическими операторами Германии – «Феникс Райзен» и «Нико Турс». Традиционно суда будут выполнять как длинные рейсы – от верховьев до украинской дельты Дуная, так и короткие – на Верхнем Дунае.

В сообщении сказано, что “одна из основных задач, которые стоят перед пассажирской службой и экипажами Дунайского пароходства в текущем году, - организация максимально эффективной и качественной работы, что позволит судоходной компании сохранить свои позиции на дунайском круизном рынке и обеспечить конкурентоспособность собственного пассажирского флота”.

В сообщении отмечается, что в 2011 году объем полученных пароходством доходов по сравнению с 2010 годом возрос на 13%, годовой же план выполнен на 112%.

Всего в 2010 году украинскую дельту Дуная посетили 6 тыс. 413 туристов; в 2011 году – 8 тыс. 25 экскурсантов. В этом же году, по прогнозам пароходства, ожидается увеличение количества туристов, которые побывают в Измаиле и на водных экскурсиях.