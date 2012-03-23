Сайт Совета министров Крыма запустил украиноязычную версию
00:25, 23 марта 2012Общество
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На 21-м году Независимости
Официальный сайт Совета министров Автономной Республики Крым запустил украиноязычную версию.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского правительства.
«Предлагаем вам использовать в своей работе данную версию, ознакомиться с которой можно с помощью ссылки «Українська версія» или пройдя по адресу http://www.ark.gov.ua/ua», - говорится в сообщении.
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