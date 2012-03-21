Во время Евро небо будут охранять ракеты, истребители и вертолеты

Во время Евро-2012 небо на городами-хозяевами турнира будут охранять истребители МиГ-29 и боевые вертолеты Ми-24.

Об этом сообщил УНИАН представитель регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Михаил ГРИНЕВИЧ.

„С приближением финальной части Евро-2012 все большую актуальность приобретает организация безопасности во время проведения футбольного чемпионата как на земле, так и в небе. Главная задача – антитеррористическое обеспечение. Согласно планам Министерства обороны Украины, воздушное пространство в это время будут охранять 10 зенитно-ракетных комплексов, 28 самолетов и 16 вертолетов Вооруженных сил Украины”, - сказал М.ГРИНЕВИЧ.

Он также отметил, что, в частности, в западном регионе задачи по противовоздушной обороне возложены на личный состав зенитно-ракетного полка имени гетмана Ивана Виговского, который дислоцируется в Каменке Бугской, военных авиаторов из 114-й Ивано-Франковской бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, а также армейских вертолетных из Брод и Нового Калинова.

В период подготовки, которая вступила в завершающую стадию, основное внимание уделяется возобновлению навыков всех летчиков, которые будут заступать на боевое дежурство, состоянию военной техники и систем связи и наблюдения, отработке техники пилотирования и наведения на цель.

По данным заместителя министра обороны Украины - руководителя аппарата Владимира МОЖАРОВСКОГО, в апреле планируется провести командно-штабную тренировку во взаимодействии с определенными силами и средствами Войска Польского.