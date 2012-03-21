Украина и Молдова упростили совместный таможенный контроль

В Одессе во время трехсторонней встречи руководителей таможенных ведомств Украины и Молдовы, а также представителей Миссии Европейской комиссии по предоставлению помощи в вопросах охраны границы Украине и Республике Молдова (EUBAM) страны договорились об упрощении процедур таможенного контроля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, в частности, председатель Гостаможни Игорь КАЛЕТНИК отметил, что договоренности направлены на упрощение процедур таможенного контроля и создание комфортных условий для пересечения границ гражданами.

Он заметил, что одним из конкретных примеров высокого уровня сотрудничества является обмен предварительной информацией между таможенными службами Украины и Молдовы. Такой обмен позволяет максимально ускорить процесс пересечения границы и осуществление таможенных процедур. Ведь таможенные службы двух стран имеют возможность получать информацию относительно транспортных средств и их груза еще до того, как они пересекут границу.

«Для нас очень ценной является экспертная помощь, предоставленная Миссией Евросоюза, в направлении повышения точности и полноты данных, которыми обмениваются таможенные службы. Также мы надеемся на помощь Миссии EUBAM относительно поддержки инициативы Гостаможни активизировать диалог с Европейской комиссией в налаживании обмена информацией с ЕС» - сказал И.КАЛЕТНИК.

Он также отметил, что планируется обсуждение этого вопроса во время проведения Форума высокого уровня в рамках инициативы «Восточного партнерства», который Гостаможня будет принимать осенью этого года. В нем примут участие председатели таможенных ведомств всех стран Европы и СНГ, а также руководство Европейской комиссии и Всемирной таможенной организации.

И.КАЛЕТНИК также выразил надежду на содействие Миссии EUBAM в рассмотрении Европарламентом законодательной инициативы Европейской комиссии о внесении изменений в Шенгенский кодекс границ.