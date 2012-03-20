Главный санврач РФ приедет пробовать украинский сыр

Специалисты Роспотребнадзора могут выехать в Украину для проверки производителей сыров, временно запрещенных для ввоза в Россию, в следующий понедельник, 26 марта.

Об этом сообщил руководитель ведомства, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО, передает РИА «Новости».

"В понедельник, скорее всего (поедем для проверки производителей сыра). Наш состав нам понятен. Сейчас согласовывается, кто будет с их стороны, условия, при которых мы будем осуществлять проверки, гарантии и так далее", - сказал Г.ОНИЩЕНКО, отвечая на вопрос о том, когда специалисты Роспотребнадзора готовы выехать в Украину.

Роспотребнадзор с 19 марта должен был начать проверки трех из семи украинских сырзаводов, чья продукция запрещена для ввоза в Россию. Украина надеялась, что после проведения инспекции экспорт сыров будет разблокирован. Однако 18 марта Г.ОНИЩЕНКО заявил, что возглавляемое им ведомство отложило проверку предприятий, так как украинская сторона не согласовала параметры проверки. При этом глава Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК заявил, что украинская сторона не препятствовала инспекции сырзаводов и готова в любой момент предоставить возможность российским специалистам проверить производство сыров.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Госветфитослужба Украины И.БИСЮК заявил телеканалу «1+1», что независимая зарубежная экспертиза не обнаружила пальмового масла в украинских сырах, которые первыми попали под запрет Роспотребнадзора в России.

Справка УНИАН. 8 февраля Роспотребсоюз обнародовал на своем сайте информацию о запрещении ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребсоюз заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводи, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.