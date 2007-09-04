Ющенко: как государству регулировать хозяйственную деятельность?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом утвердил Концепцию совершенствования государственного регулирования хозяйственной деятельности.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, Концепция разработана с целью определения приоритетных направлений и задач по совершенствованию государственного регулирования хозяйственной деятельности, направленных на обеспечение реализации права каждого на предпринимательскую деятельность и системное правовое решение существующих в этой сфере проблем.

Приоритетными направлениями совершенствования государственного регулирования хозяйственной деятельности должны стать устранение необоснованных оснований для осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) органами государственной власти и органами местного самоуправления; упрощение разрешительной системы и минимизация видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию; привлечение неприбыльных объединений предпринимателей к формированию основных принципов государственной регуляторной политики. Также среди приоритетов - недопущение политизации деятельности регуляторных органов; усовершенствование системы налогообложения, в частности, путем сокращения количества видов налогов, сборов, упрощения администрирования налогов, сборов, реформирования законодательства по вопросам налогообложения налогом на добавленную стоимость; устранение технических барьеров во время осуществления отдельных видов хозяйственной деятельности; повышение статуса уполномоченного органа в сфере государственной регуляторной политики и предпринимательства; увеличение финансово-кредитной поддержки для стимулирования развития предпринимательства; недопущение неправомерного вмешательства государственных органов и органов местного самоуправления в деятельность субъектов хозяйствования.

В процессе совершенствования государственного регулирования хозяйственной деятельности должно быть обеспечено: привлечение неприбыльных объединений предпринимателей к формированию основных принципов государственной регуляторной политики, безусловное соблюдение норм законодательства по осуществлению государственного надзора (контроля) за хозяйственной деятельностью; упрощение разрешительной системы и минимизация видов деятельности, которые подлежат лицензированию, усовершенствование системы государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их ограничений и уменьшение административного контроля в этой сфере, усовершенствование системы налогообложения и т.п.

Также концепция предусматривает приведение статуса Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в соответствие с задачами и функциями, которые такой орган должен реализовывать для обеспечения развития рыночных отношений и недопущения принятия органами исполнительной власти экономически необоснованных решений, приводящих к чрезмерному влиянию на субъекты хозяйствования.