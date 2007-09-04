Ющенко: как государству регулировать хозяйственную деятельность?
Президент подписал соответствующий документ
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом утвердил Концепцию совершенствования государственного регулирования хозяйственной деятельности.
Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.
Согласно документу, Концепция разработана с целью определения приоритетных направлений и задач по совершенствованию государственного регулирования хозяйственной деятельности, направленных на обеспечение реализации права каждого на предпринимательскую деятельность и системное правовое решение существующих в этой сфере проблем.
Приоритетными направлениями совершенствования государственного регулирования хозяйственной деятельности должны стать устранение необоснованных оснований для осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) органами государственной власти и органами местного самоуправления; упрощение разрешительной системы и минимизация видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию; привлечение неприбыльных объединений предпринимателей к формированию основных принципов государственной регуляторной политики. Также среди приоритетов - недопущение политизации деятельности регуляторных органов; усовершенствование системы налогообложения, в частности, путем сокращения количества видов налогов, сборов, упрощения администрирования налогов, сборов, реформирования законодательства по вопросам налогообложения налогом на добавленную стоимость; устранение технических барьеров во время осуществления отдельных видов хозяйственной деятельности; повышение статуса уполномоченного органа в сфере государственной регуляторной политики и предпринимательства; увеличение финансово-кредитной поддержки для стимулирования развития предпринимательства; недопущение неправомерного вмешательства государственных органов и органов местного самоуправления в деятельность субъектов хозяйствования.
В процессе совершенствования государственного регулирования хозяйственной деятельности должно быть обеспечено: привлечение неприбыльных объединений предпринимателей к формированию основных принципов государственной регуляторной политики, безусловное соблюдение норм законодательства по осуществлению государственного надзора (контроля) за хозяйственной деятельностью; упрощение разрешительной системы и минимизация видов деятельности, которые подлежат лицензированию, усовершенствование системы государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их ограничений и уменьшение административного контроля в этой сфере, усовершенствование системы налогообложения и т.п.
Также концепция предусматривает приведение статуса Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в соответствие с задачами и функциями, которые такой орган должен реализовывать для обеспечения развития рыночных отношений и недопущения принятия органами исполнительной власти экономически необоснованных решений, приводящих к чрезмерному влиянию на субъекты хозяйствования.