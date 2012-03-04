В Севастополе милиция раскусила букмекеров, прикрывавшихся баром

В Севастополе сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью и торговлей людьми пресечена деятельность незаконной букмекерской конторы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе, игорное заведение действовало в центре города с осени прошлого года, под видом спорт-бара. Туда мог прийти любой желающий посмотреть спортивные матчи, поболеть за любимую команду и выпить бокал пива или чашку чая. Постоянным клиентам предлагалось сделать ставки. Деньги принимались наличными, после чего кассир выдавал чек, по которому в случае выигрыша ставки, игрок мог получить причитающуюся сумму. Количество клиентов было прямо пропорционально количеству спортивных мероприятий.

Сотрудники милиции изъяли в незаконной букмекерской конторе компьютеры, телевизоры, на которые транслировались суммы ставок и выигрыши, около 20 тыс.грн. Проводятся также мероприятия, направленные на установление владельцев букмекерской конторы.

В настоящее время по данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 10 тыс. до 40 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игорного оборудования.