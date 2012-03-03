Пожар на Крюковском заводе тушат 40 спасателей и 11 единиц техники

Пожар на Крюковском вагоностроительном заводе пытаются погасить 11 единиц основной и специальной техники и 40 человек личного состава МЧС

Об этом сообщил представитель облМЧС.

По его данным, вследствие сильного задымления спасатели работают в аппаратах защиты органов дыхания.

На место происшествия выехала оперативно-мобильная группа во главе с начальником Территориального управления МЧС в Полтавской области Романом КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 11:52 на пункт связи Кременчугского районного отдела МЧС поступило сообщение о пожаре в ремонтно-строительном цехе, строительной части ПАО «Крюковский вагоностроительный завод».

Площадь цеха составляет 240 квадратных метров. В цехе ориентировочно находится 120 кубических метров доски и рубероид.