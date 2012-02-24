В Гамбурге рассказывают об отстреле бездомных собак в Украине

Немецкий рекламщик Кристиан БАУР придумал скулящий футбольный мяч, чтобы обратить внимание немцев на проблему уничтожения бездомных животных на Украине перед Евро-2012, сообщает Лента.ру со ссылкой на AdAge.

К.БАУР выносил футбольный мяч на улицы Гамбурга. Когда люди, проходящие по улице, пинали его, тот издавал звук, имитирующий скулящую собаку. На мяч было также нанесено сообщение об отстреле бродячих собак и кошек в Украине.

Обращение на мяче призывает людей остановить массовое уничтожение животных и поддержать немецкую благотворительную организацию ETN e.V. по защите окружающей среды и животных. На мяче был также указан номер, по которому можно было перевести деньги в фонд ETN.

За последний год на Украине были зафиксированы массовые случаи отстрела бродячих животных и травли их ядом. Как пишет Би-би-си, правозащитные и благотворительные организации связывают это с инициативой украинских властей по зачистке городов перед чемпионатом Европы по футболу 2012 года.

В ноябре 2011 года французская актриса Бриджит БАРДО, занимающаяся защитой прав животных, написала письмо президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием прекратить массовое уничтожение бродячих собак. После этого премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ потребовал ужесточить контроль за отловом животных и пресекать все случаи жестокого обращения с ними. Однако европейские защитники животных, в частности, организация PETA, усомнились в том, что эти меры действительно принимаются, и призвали бойкотировать Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, после неоднократных дискуссий между УЕФА и представителями украинских властей министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ в ноябре прошлого года официально заявил о намерениях ввести запрет на уничтожение бездомных собак.

Чиновники также сообщили о планах построения ряда приютов для таких животных, где бы они могли проходить процесс реабилитации после стерилизации, после чего выпускались бы на свободу. В соответствии с новыми законами, все мэры городов будут обязаны обеспечивать выполнение новых правил