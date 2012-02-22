Ветераны написали письмо Кличко и Мелиховой

Столичные ветераны разочарованы, что фракции «Батькивщина» и «УДАР» в Киевсовете не голосовали за помощь малозащищенным жителям столицы. Об этом идет речь в открытом письме киевских организаций ветеранов, инвалидов, женщин Виталию Кличко как лидеру фракции «УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко» и Татьяне Мелиховой как главе фракции «БЮТ - Батькивщина» в Киевсовете.

«Обратиться к Вам с открытым письмом вынудили обстоятельства, которые сложились вокруг поддержки, а точнее не поддержки, вашими политическими силами незащищенных категорий киевлян - пенсионеров, ветеранов, инвалидов, чернобыльцев, малообеспеченных ... Из всех оппозиционных сил в Киевраде только Ваши силы стопроцентно не поддержали помощь малообеспеченным. Что может свидетельствовать об одном: решение об отказе в помощи принималось на уровне фракций», - говорится в письме.

При этом ветераны отметили, что из СМИ узнали аргументы, которыми руководствовались политические силы, отказываясь голосовать по программе «Забота…». В частности, о нежелании быть причастными к «подачкам» со стороны власти бедным киевлянам.

«Простите, но ни уважать, ни даже соглашаться с такими аргументами мы не можем. Допускаем, что, учитывая доходы от спортивных соревнований или бизнеса, 100 или 200 гривен, которые получат малозащищенные киевляне, кажутся «подачкой». Для нас же это - небольшая, но реальная помощь. Допускаем, что Ваши политические силы имеют точку зрения, которая запрещает поддерживать любые инициативы, которые идут от власти. Но приветствовать такое отношение, когда речь идет о социальной помощи, никак не можем», - отмечают они.

«Человеческие добродетели не зависят от «места сидения», искреннее сочувствие и добросердечие не имеют отпусков. Они или есть, или их нет - так это понимают рядовые граждане», - говорится в письме.

«Искренне желаем Вашим политическим силам лучшего ... И еще помнить - для малообеспеченных киевлян помощь не имеет партийных цветов, политического привкуса или идеологических предпочтений. От кого бы она не поступала, она лишь помощь, маленькая радость в тяжелой жизни, которую могли бы подарить в том числе и вы. Но не пожелали», - отметили ветераны.

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