Одесского предпринимателя взяли в заложники

Сотрудники Киевского райотдела милиции Одессы задержали двух подозреваемых в ограблении предпринимателя и требовании за него выкупа.

Как сообщили УНИАН в Секторе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одессе, жертвой злоумышленников стал 31-летний предприниматель, который специализируется на изготовлении металлоконструкций.

Как рассказали в милиции, преступники, представившись заказчиками, заманили предпринимателя в дом, где ему якобы нужно было сделать замеры для изготовления перил.

В доме, куда предприниматель прибыл на своем «Мерседесе», его повалили на пол, связали, а рот заткнули кляпом.

У заложника стали требовать, чтобы за него кто-то заплатил несколько тысяч долларов выкупа. Но только один из знакомых отозвался и согласился дать 7000 гривен.

Преступники присвоили себе принадлежащие заложнику ноутбук, мобильные телефоны, деньги в барсетке и золотой перстень, отогнали его «Мерседес» в гараж, заменили номерные знаки, намереваясь в дальнейшем продать иномарку.

Когда, оставив заложника в доме, злоумышленники поехали за деньгами, предпринимателю удалось освободиться из заточения и покинуть дом.

Преступников задержали «по горячим следам» сотрудники милиции.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 187 (разбой) и 289 (незаконное завладело транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.