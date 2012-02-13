От мороза и снега страдают звери в лесах

В Житомирской области в связи с морозами и снежными заносами лесоводы массово спасают и подкармливают зверей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в областном управлении лесного и охотничьего хозяйства .

«Нынешняя зима с большими морозами и значительным количеством осадков поставила в тяжелое положение обитателей леса, зверям нелегко пережить такое ненастье, местами снежный покров в лесу достигает 80-100 сантиметров. В такую пору у охотоведов и егерей добавилось работы», - отметили в управлении.

На данный момент в лесах Гослесфонда области оборудовано свыше 200 комплексных подкормочных площадок, свыше тысячи кормушек, полутора тысячи солонцов. К ним лесоводы постоянно подвозят многообразный корм.

В Управлении также сообщили, что для подкормки диких животных в зимний период предприятиями ежегодно заготавливается около 120 тонн сена, 150 тысяч штук кормовых веников, 25 тысяч штук зерновых снопов, 250 тонн зерновых, 200 тонн кукурузы, 100 тонн корнеплодов, 25 тонн соли.

Кроме того, егерская служба расчищает лесные дороги, чтобы животным легче было добраться до биокомплексов. Для косуль и оленей готовят места для ночевки, потому что ложиться на снег этим животным опасно для здоровья.