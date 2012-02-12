Умер еще один горняк, пострадавший при взрыве на шахте “Северная”

В Донецком ожоговом центре скончался еще один горняк, пострадавший при взрыве газовоздушной смеси на шахте “Северная” государственного предприятия “Дзержинскуголь”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Центрального комитета Профсоюза работников угольной промышленности Украины, по словам главного технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Дзержинском теркоме Виктора ЧЕЛЮБЕЕВА, вчера, 11 февраля, в 22.00 от полученных ожогов и сопутствующих травм скончался мастер-взрывник 1969 года рождения.

В Донецком ожоговом центре остаются пять горняков шахты “Северная”, пострадавших при взрыве газовоздушной смеси. Их состояние продолжает оставаться тяжелым и крайне тяжелым. Врачи делают все возможное для их спасения, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля в 22.30 при проведении взрывных работ в шахте “Северная” произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадали 10 шахтеров. По пути в больницу один из них скончался.

В ночь на 10 февраля умерли двое горняков - 1973 и 1971 года рождения. Утром 11 февраля скончался горнорабочий очистного забоя 1969 г.р.