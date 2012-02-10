В Симферопольском СИЗО заключенная убила свою совкамерницу

В Симферопольском СИЗО заключенная убила свою сокамерницу - 42-летнюю женщину.

Инцидент произошел еще в октябре 2011 года, но его подробности стали известны только во время расследования, сообщает Государственная пенитенциарная служба Украины.

Предварительной причиной смерти женщины персонал зведения установил самоубийство (внешние признаки самоповешения). На место события вызывали следственно-оперативную группу МВД, по факту смерти возбудили уголовное дело, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

При проведении расследования была установлена истинная причина смерти заключенной - насильственные действия сокамерницы. «Женщина впоследствии призналась и дала следователем ОВД и администрации СИЗО письменные объяснения. Судмедэкспертиза и свидетельства других заключенных и работников заведения подтвердили эту версию», - говорится в сообщении.

Против заключенной, совершившей убийство, возбуждено дело согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Пенитенциарная служба информирует также, что прокуратура возбудила дело по ст.367 УК (служебная халатность в отношении сотрудницы СИЗО, которая несла службу возле камеры, где произошел инцидент.

Пенитенциарная служба сообщила о трагедии после статьи в газете «Факты» под заглавием «Дочь говорила: Папа, если со мной что-то случится, виноваты будут сотрудники СИЗО. Они мнет угрожают».

«В статье описываются в основном размышления и рассуждения родителей и журналиста, а достоверная информация находится в соответствующих следственных органах, которая доказывает вину в совершении уголовного преступления конкретных лиц», - заявляет Государственная пенитенциарная служба.