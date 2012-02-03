В Киеве горели склады строительных материалов

Сегодня около 11.50 в Днепровском районе Киева, по ул. Регенераторной, 4, в складском помещении ООО «Новейшие технологии» возник пожар.

Как сообщает пресс-служба МЧС, ориентировочная площадь воспламенения – 600 кв. м.

По предварительным данным, горели строительные материалы. На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС в Киеве. Пожар был ликвидирован в 13.07. Погибших и травмированных нет.

Причины пожара выясняются.