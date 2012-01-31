Трое граждан Турции задержаны в Крыму за вымогательство
03:17, 31 января 2012Общество
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Потерпевший сделал аудиозапись
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью милиции Крыма задержали троих ранее судимых граждан Турции по подозрению в вымогательстве 15 тыс. долларов у турка - владельца магазина.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Крыму.
Мужчина предоставил в УБОП аудиозаписи разговоров с неизвестными ему людьми, которые угрожали физической расправой и вымогали деньги за несуществующий долг. После задержания иностранцев у них была изъята часть вымогаемых средств - 8 тыс. грн.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).
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