Трое граждан Турции задержаны в Крыму за вымогательство

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью милиции Крыма задержали троих ранее судимых граждан Турции по подозрению в вымогательстве 15 тыс. долларов у турка - владельца магазина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Крыму.

Мужчина предоставил в УБОП аудиозаписи разговоров с неизвестными ему людьми, которые угрожали физической расправой и вымогали деньги за несуществующий долг. После задержания иностранцев у них была изъята часть вымогаемых средств - 8 тыс. грн.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).