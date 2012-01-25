В Киеве открыли «горячую» линию для жалоб на НЛО

В Киеве появилась «горячая» линия по приему жалоб на НЛО и другие аномалии.

Как сообщает газета «Сегодня» (№17 от 25 января), на звонки очевидцев аномалий отвечают уфологи-любители, которые отбирают самые невероятные и необъяснимые свидетельства людей о неопознанных летающий объектах и передают их для дальнейших исследований во Всеукраинский центр аномалий «Зонд».

Создатели горячей линии по приему жалоб на аномалии (тел. 063-49-600-45) - члены Всеукраинской уфологической общественной организации «УФОДОС», для которых исследование НЛО - хобби.

Недавно по звонку было заснято нечто металлического цвета и кубической формы на Троещине и непонятные круги на полях под Киевом. Но чаще всего люди жалуются на шары в небе, которые светятся красным цветом, да еще и пульсируют.

«В год мы получаем около 50 сообщений об аномальных объектах по всей Украине, большинство из них (15-20 сообщений) в Киеве. Сообщение о самом невероятном феномене, который до сих пор не разгадан, поступило несколько лет назад из села Яблунивка под Киевом. Там сотни человек видели НЛО треугольной формы, которое переливалось всеми цветами радуги. После того как этот объект исчез, часть людей чувствовала себя плохо, остальные были необъяснимо радостными», - рассказал изданию глава «ЗОНДа» Артем БИЛЫК.

По его словам, на День независимости в Киеве несколько десятков человек видели странный круглый объект, который «висел» над памятником Родине-матери, периодически исчезал и появлялся.

«Аналогичные три шара наблюдали в 2006 году над Контрактовой площадью. На Оболони в 2008 году видели неопознанный объект, похожий на сигару. Мы до сих пор не можем понять, что это было. Скорее всего, все эти НЛО используют наш мир как транзитный, перелетая в другой. Поэтому мы наблюдаем, как в небе появляется НЛО, пролетает какой-то отрезок, и исчезает», - сообщил А.БИЛЫК.