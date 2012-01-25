Трое в масках ограбили автозаправку - унесли даже сейф

В Киевской области трое в масках ограбили автозаправку, сообщили УНИАН в Броварском горотделе Главного управления МВД Украины в Киевской области.

По данным милиции, в дежурную часть Броварского горотдела милиции по спецлинии «102» поступило сообщение от 28-летнего кассира АЗС «ОККО», которая находится на 42-м километре автодороги Киев-Чернигов. Выяснилось, что около 3-х часов ночи трое неизвестных в черных масках ворвались в помещение АЗС и, угрожая кассиру и оператору предметом, похожим на пистолет, потребовали деньги. Злоумышленникам удалось забрать из кассы все деньги – около двух тысяч гривен, а также вынести металлический сейф с деньгами в сумме около 80 тысяч гривен.

В настоящее время работники милиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Ведется следствие, проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, совершивших данное преступление.