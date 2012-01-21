Украина отклонила ультиматум Венгрии

Впервые за 18 лет между Украиной и Венгрией не был подписан протокол о правах национальных меньшинств по требованию венгров создать на Закарпатье Притисянский административный район с компактным проживанием венгров. Украина отказалась выполнять ультиматум, сообщает ZN,ua.

На заседании Смешанной венгерско-украинской межправительственной комиссии по вопросам обеспечения прав национальных меньшинств не был подписан протокол по требованию венгерской стороны, о создании на Закарпатье Притисянского административного района с компактным проживанием венгров.

В первый день заседание продолжалось до двух часов ночи, при этом украинская сторона постоянно ощущала на себе прессинг венгров. В какой-то момент предс­тавитель Украины даже предупредил, что если вопросы не будут обсуждаться взвешенно, украинская делегация покинет зал заседаний.



«Мы объяснили, что Закар­патье — многонациональный край, поэтому отношение власти будет одинаковым ко всем представленным в нем меньшинствам, без каких-либо преференций. К сожалению, эти позиции не разделяют наши венгерские коллеги, компромисс не был достигнут», — заявил заместитель председателя Закарпатской ОГА Иван Качур, который принимал участие в межправительственной комиссии.