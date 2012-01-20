В маршрутке нашли сумку с "Калашниковым", пистолетами и гранатой

В Запорожье в салоне «маршрутки» обнаружена сумка с автоматом Калашникова, пистолетом ТТ, спортивным пистолетом Люггер, гранатой Ф-1 и 130 патронами разного калибра.

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского Главка милиции, сумка с огнестрельным оружием и боеприпасами была обнаружена накануне в салоне микроавтобуса, работающего в качестве маршрутного такси и принадлежащего одной из частных компаний, занимающихся пассажироперевозками на территории Ленинского района Запорожья.

«На данный момент содержимое сумки передано на экспертизу с целью установления происхождения обнаруженного и проверки оружия на предмет его использования при совершении преступлений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в милиции.