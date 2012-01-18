Бешеный волк напоролся на вилы

В Тернопольской области бешеный волк напал на 56-летнюю женщину.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, в Бережанский райотдел МЧС от Главного санитарного врача Бережанского района поступила информация о том, что 15 января около 23-х часов в селе Литятин волк напал на домашнюю собаку местной жительницы. Когда же она попробовала отогнать зверя, тот напал на нее и укусил за лицо. Здесь же сын женщины убил волка вилами.

Потерпевшая госпитализирована в Тернопольскую областную больницу. Состояние женщины удовлетворительное.

Голова волка была направлена в региональную государственную лабораторию ветеринарной медицины Тернополя для проведения исследований. По результатам исследований обнаружен возбудитель бешенства.

По данным спасателей, сейчас специалисты управления ветеринарной медицины Бережанского района проводят прививку собак в селе Литятин и окружающих селах.