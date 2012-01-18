На коллегии Киевской ОГА главным вопросом было «единое окно»

В Киевской областной государственной администрации отмечают, что задача областной власти - обеспечить в Киевской области такую работу разрешительных центров, которая бы максимально способствовала развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, созданию новых предприятий и рабочих мест.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, об этом сегодня заявил первый заместитель председателя Киевской облгосадминистрации Ярослав МОСКАЛЕНКО на заседании коллегии при участии губернатора Анатолия ПРИСЯЖНЮКА, глав райгосадминистраций и районных советов, мэров городов, руководителей структурных подразделений КОГА.

Я.МОСКАЛЕНКО подчеркнул, что с 1 января вступили в силу изменения к Закону Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», суть которых заключается в том, что выдача разрешительных документов субъектам ведения хозяйства должна проходить исключительно через государственного администратора в разрешительном центре райгосадминистрации или горисполкома по принципу «единого окна». Ранее получить такие документы можно было или обратившись к государственному администратору, или к представителю местного разрешительного органа в разрешительном центре.

Первый заместитель губернатора сообщил, что в конце декабря председатель КОГА поручил председателям райгосадминистраций и горисполкомов (городов областного значения) принять безотлагательные меры с целью обеспечения работы разрешительных центров, и что теперь в каждой райгосадминистрации и горисполкоме работает по одному государственному администратору, за исключением Белоцерковского горисполкома, где их пять, и Фастовского горисполкома, в котором два государственных администратора.

«За 8 рабочих дней было зарегистрировано обращений к государственным администраторам – 1635 и выдано 1095 документов разрешительного характера. Это при том, что у значительной части предпринимателей в это время были праздничные и выходные дни», - отметил Я.МОСКАЛЕНКО, сравнив, что всего за декабрь прошлого года было 1141 обращение, и этими же государственными администраторами выдано 726 разрешительных документов.

В то же время он подчеркнул необходимость решения всех вопросов и обеспечения внедрения системы электронного документооборота, что значительно облегчит работу наших „единых окон”, поскольку уже сегодня остро стоит вопрос передачи документов между государственными администраторами и разрешительными органами.

По словам Я.МОСКАЛЕНКО, почти ежедневно возникают проблемные вопросы в организации взаимодействия разрешительных органов с государственными администраторами относительно выдачи тех или других документов разрешительного характера.

«Мы в режиме прямой линии стараемся их урегулировать. Но есть важные вопросы, которые нуждаются в урегулировании на законодательном уровне. Это в первую очередь разрешения и согласования при оформлении землеустроительной документации и мы будем готовить через центр законодательных инициатив при облгосадминистрации предложения о внесении изменений в соответствующие законодательные акты Украины», - сказал он, добавив, что вопрос налаживания эффективного функционирования разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности является чуть ли не важнейшим в блоке вопросов дерегулирования Программы экономических реформ Украины.

Относительно разрешительного центра Киевской облгосадминистрации, то его, по словам Я.МОСКАЛЕНКО, планируют ввести в действие 21 февраля. В настоящее время функцию областного разрешительного центра выполняет разрешительный центр Киево-Святошинской райгосадминистрации.