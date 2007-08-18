Симоненко требует от Ющенко референдума по НАТО и русскому языку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен исполнить свой конституционный долг и объявить всенародный референдум по вопросам вступления Украины в НАТО и предоставления русскому языку статуса второго государственного.

Как сообщает пресс-служба Коммунистической партии Украины, об этом заявил сегодня на встречах с избирателями Сумской области лидер коммунистов Петр СИМОНЕНКО.

П.СИМОНЕНКО напомнил, что ЦИК еще несколько месяцев назад направила В.ЮЩЕНКО все необходимые документы и подтвердила подписи почти четырех миллионов украинских граждан, которые требуют проведения референдума по этим вопросам. „Но Президента не интересует мнение “маленьких украинцев”, он полностью зависим от воли “белого заокеанского батька”, - сказал лидер коммунистов.

“Я бы советовал тем, кто сегодня шумит о необходимости нового референдума, не растранжиривать свои усилия на примитивный предвыборный пиар, а присоединиться к коммунистам и направить всю энергию на то, чтобы выполнить волю нашего народа и заставить В.ЮЩЕНКА объявить всеукраинский референдум о приобретении Украиной внеблокового статуса, а русскому языку статуса второго государственного”, - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.

“К сожалению, ни Президент, ни “помаранчевые” политические силы, которые вместе с ЮЩЕНКО уничтожают Конституцию и законы, разрушают основы парламентаризма и демократии в Украине, рассматривают референдум не как механизм, через который осуществляется волеизъявление народа, а как средство манипулирования общественным сознанием, как механизм дестабилизации политической ситуации и раскола общества”, - убежден он.

Лидер КПУ уверен, что сегодня усилия политиков должны быть направлены на то, чтобы навязанные стране досрочные парламентские выборы состоялись, и их результаты отвечали надеждам и стремлениям граждан Украины.

“Именно этим политики отличаются от политиканов. Мы как политики готовы к компромиссам ради спокойствия и процветания страны, а наши оппоненты, в первую очередь бютовские и нунсовские политиканы направляют свои усилия на раскол и раздор”, - заявил лидер КПУ.

Как сообщал УНИАН, Социал-демократическая партия (объединенная) с ноября 2005 года до февраля 2006 года по всей стране организовала 109 инициативных групп, которые собирали в поддержку референдума о членстве Украины в НАТО и участии в Едином экономическом пространстве свыше 4,6 млн. подписей. Подписи были переданы в ЦИК. Однако группы не собирали подписи за референдум о статусе русского языка.

ЦИК 29 декабря 2006 года признала действительными свыше 4 млн. 400 тыс. подписей граждан за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и ЕЭП. ЦИК, в свою очередь, передала документы о референдуме в Секретариат главы государства.

26 января 2007 года заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН сообщил, что Президент Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд с просьбой растолковать положение статей 72 и 74 Конституции Украины относительно предмета проведения референдума, в частности референдума о вступлении Украины в НАТО и ЕЭП.

И.ПУКШИН напомнил, что действующий закон о референдумах был принят в 1991 году, в то же время Конституция Украины была принята в 1996 году и она, по его словам, по-другому регулирует вопрос референдума.

Как известно, КС до сих пор не обнародовал свое решение по этому представлению.

В то же время, весной 2007 году под эгидой КПУ в регионах проходили так называемые „народные опросы” по вопросам вступления Украины в НАТО, ЕЭП и предоставления русскому языку статуса второго государственного.