ВО "Свобода" протестует против передачи земли в Умани хасидам

В Умани Черкасской области 16 января около 300 правых активистов провели акцию протеста "Умань, восстань против коррупции и оккупации".

Они требовали отставки городского председателя Умани Юрия БОДРОВА, которого обвинили в раздаче земельных участков иностранным гражданам, в частности, хасидам-паломникам, сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской областной организации ВО "Свобода".

Акцию протеста организовали Уманское отделение Комитета избирателей Украины и Совет общественных организаций Умани.

Участники акции протестовали против передачи земельных участков уманского завода "Мегометр" и бывшей ветеринарной больницы обществам "Паломник" и "Уманская левада", лоббирующих, по их словам, интересы иностранцев-хасидов. Кроме того, они выразили обеспокоенность тем, как решаются вопросы пребывания хасидов во время паломничества к могиле одного из основоположников хасидизма цадика Нахмана.

Участники акции протеста приняли резолюцию, в которой выразили возмущение действиями руководства Умани и Черкасской области, которые, в нарушение требования законодательства, без обсуждения с общиной фактически распродают уманскую землю и недвижимость иностранцам.

Жители города выразили недоверие городскому председателю Умани Ю.БОДРОВУ.

В прошлом году активисты Совета общественных организаций Умани начали бессрочную акцию по сбору подписей за отставку городского председателя Ю.БОДРОВА.