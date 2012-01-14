Спасатели нашли киевлян, которые потерялись в горах

Сегодня спасатели горной поисково-спасательной службы УМЧС в Закарпатской области нашли 5 туристов, которые потерялись 13 января на горе Гемба вблизи с. Пилипец Межигорского района Закарпатской области.

Их состояние удовлетворительно, сообщает пресс-служба МЧС.

К поисково-спасательным работам были привлечены два отделения горной поисково-спасательной части МЧС. Поиски осложнялись сложными погодными условиями (снег, порывы ветра).