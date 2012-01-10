Украинские БТР-4 приняли участие в военном параде в Багдаде (фото)

Боевая техника украинского производства – шесть БТР-4 - приняла участие в военном параде, который состоялся в столице Ирака – Багдаде 6 января 2012 года по случаю Дня Вооруженных Сил этой страны.

Об этом сообщается в переданном УНИАН пресс-релизе государственной компании «Укрспецэкспорт».

Как отмечается в сообщении, в апреле 2011 года ГК «Укрспецэкспорт» поставила в Ирак 26 БТР-4.

Справка УНИАН. БТР-4 разработан и изготовлен специалистами Харьковского конструкторского бюро им. Морозова вместе с заводом им. Малышева. В 2009 году Украина подписала контракт с Ираком, согласно которому должна поставить этой стране 420 БТР-4. Упомянутый образец бронетехники предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки. БТР-4 может быть базовой машиной для сил быстрого реагирования и морской пехоты и способен выполнять поставленные задания в самых сложных климатических условиях.