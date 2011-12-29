Как заработать на ветре, солнце и навозе

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, (НКРЭ) сохранила отпускные тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, на январь 2012 года на уровне декабря 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании 28 декабря.

В частности, тариф на электроэнергию, производимую на ветроустановках, в январе 2012 г. составит до 122,77 коп. за кВт/ч, электростанциями на биотопливе – 134,46 коп. за кВт/ч., на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВт) –84,18 коп. за кВт/ч, на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на земле, – 505,09 коп. за кВт/ч.

Напомним, на октябрь т.г. комиссия устанавливала базовый минимальный уровень «зеленых» тарифов.

Справка УНИАН. «Зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования. Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату утверждения розничных тарифов на электроэнергию для энергоснабжающих компаний на следующий месяц.