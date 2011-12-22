Место из-под памятника Ленину уже поделили

Черкасский горисполком обжалует постановление Сосновского районного суда Черкасс, которое обязывает мэрию «восстановить памятник Ленину на предыдущем месте и в предыдущем состоянии».

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН управляющий делами Черкасского горисполкома Николай КУДРЯВЦЕВ.

В частности, по его словам, соответствующее решение райсуда не вступит в силу до момента рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Сейчас, как сказал Н.КУДРЯВЦЕВ, в Черкасском горисполкоме ждут полного текста постановления суда, и тогда в течение десяти дней обжалуют это решение в Киевском апелляционном административном суде.

По словам Н.КУДРЯВЦЕВА, руководство Черкасской мэрии очень удивило это решение, поскольку суд удовлетворил заявление только одного гражданина - пенсионера Николая ГУРИНЕНКО. А это может противоречить интересам намного большего количества жителей Черкасс.

Н.КУДРЯВЦЕВ отметил, что земля, на которой суд требует восстановить памятник Ленину, уже не находится на балансе города. Депутаты Черкасского горсовета передали этот земельный участок в постоянное пользование КП «Управления по эксплуатации Дома советов и объектов областной коммунальной собственности».

Что касается восстановления монумента Ленину «в предыдущем состоянии», то все остатки памятника и постамент разбиты. Поэтому восстановление будет нуждаться в очень огромных средствах из городского бюджета.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Сосновский районный суд Черкасс признал незаконным и отменил решение Черкасского исполкома Черкасского горсовета от 27 декабря 2008 года «О переносе памятника В.И.Ленину». Также суд обязал Черкасский горисполком восстановить памятник Ленину на предыдущем месте и в предыдущем состоянии.