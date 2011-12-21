Азаров: Украине интересно компромиссное и взаимовыгодное решение

Открывая встречу с украинским коллегой, премьер-министр России Владимир Путин отметил необходимость развивать инвестиционную составляющую торгово-экономического сотрудничества России и Украины.

Переговоры Владимира Путина и Николая Азарова проходят в резиденции премьер-министра в Ново-Огарево.

"Конечно, нам нужно и дальше работать над энергетикой, развивать ее, предлагать пути развития в этой сфере. Мы имели возможность поговорить и раньше, и сейчас есть возможность поговорить, - сказал Путин. - И есть о чем поговорить. Наши коллеги в постоянном контакте находятся".

Глава украинского правительства подтвердил: "Да, это точно... Руководители наших энергетических ведомств не спят, днем и ночью работают, хотят урегулировать".

"Мы готовы искать и компромиссные решения, но прежде всего взаимовыгодные, чтобы это было выгодно и для вас, но было выгодно и для нас. Поэтому я надеюсь, что наш сегодняшний разговор даст импульс к поиску окончательного решения", - приводит слова Азарова РИА Новости.