Чернобыльцев с двухдневного допроса в милиции забрала "скорая"

В Харькове обоих делегатов всеукраинской отчетно-выборной конференции общественной организации «Союз Чернобыль Украина» Владимира ПРОСКУРИНА и Петра ПРОКОПЕНКО «скорая помощь» забрала из следственного управления областной милиции, где их допрашивали второй день подряд.

Как сообщил корреспонденту УНИАН по телефону П.ПРОКОПЕНКО, ему стало плохо в следственном управлении, и вызвали «скорую».

«Врачи установили у меня гипертонический криз, осмотрели и ПРОСКУРИНА – а у него еще хуже, и обоих немедленно забрали в больницу», - сказал П.ПРОКОПЕНКО.

Он успел сказать, что в отношении В.ПРОСКУРИНА отменена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«А я еще вчера отказался ставить свою подпись», - сказал П.ПРОКОПЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 декабря, работники милиции задержали В.ПРОСКУРИНА и П.ПРОКОПЕНКО. Их допрашивали вчера и сегодня.

По официальной информации пресс-службы областной милиции, В.ПРОСКУРИНА допрашивали в рамках уголовных дел, возбужденных по факту предоставления неправдивых сведений в управление Пенсионного фонда Украины для начисления пенсий чернобыльцам.

В.ПРОСКУРИН считает, что его задержали, чтобы не допустить к участию в отчетно-выборной конференции организации «Союз Чернобыль Украины», делегатом которой он является.

«Задача – сохранить в должности президента организации Юрия АНДРЕЕВА, который, по мнению многих, потакает интересам властей», - сказал В.ПРОСКУРИН.

Сегодня, 17 декабря, народный депутат Украины из фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей ПАШИНСКИЙ заявил, что власти пытаются взять под контроль деятельность всеукраинской общественной организации "Союз Чернобыль Украины".

По его словам, милиция не допустила к участию в конференции около 300 чернобыльцев.

Сегодня пресс-служба первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА сообщила, что участники отчетно-выборной конференции «Союз Чернобыль Украины» подавляющим большинством голосов переизбрали Ю.АНДРЕЕВА председателем организации на следующие 5 лет.