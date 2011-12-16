Из 4 ставок акцизов на дизтопливо останется одна - максимальная

Министерство инфраструктуры Украины инициирует унификацию оплаты акциза на дизельное топливо, которая будет заключаться в ликвидации четырех групп, по которым оплачивается акциз.

Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Константин ЕФИМЕНКО.

По словам К.ЕФИМЕНКО, предложения министерства позволят обеспечить поступления в бюджет на уровне 1,5 млрд. грн.

«Речь не идет о повышении тарифов на дизельное топливо, речь идет о том, чтобы убрать 4 группы, по которым сегодня платится акциз, и сделать одну ставку на максимальном уровне», - сказал он.

К.ЕФИМЕНКО сообщил, что на сегодняшний день ставки акциза на дизельное топливо составляют 42 евро, 62 евро, 69 евро и 90 евро. При этом, по словам К.ЕФИМЕНКО, по максимальной ставке на сегодняшний день растаможивается менее 1% ввозимого в Украину топлива.

«Мы считаем, что наше предложение не приведет к повышению цен на товары широкого потребления потому, что мы не забираем у тех, кто платит за товары, а предлагаем увеличить расходы у тех 3-4 трейдеров, которые сегодня имеют сверхдоходы», - сказал он.