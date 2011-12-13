Иващенко оставили трех «неграмотных» судей, которых он просил отстранить

Высшая квалификационная комиссия судей Украины отказала бывшему в.и.о. министра обороны Валерию ИВАЩЕНКО в привлечении к ответственности за процессуальные нарушения судей Печерского районного суда Киева Сергея ВОВКА, Оксаны ЦАРЕВИЧ и Владимира КАРАБАНЯ, которые рассматривают его дело.

Копия соответствующего решения ВККСУ имеется в распоряжении УНИАН.

"По Вашей жалобе проведена проверка данных относительно возможных нарушений судьями Печерского районного суда г. Киева КАРАБАНЕМ В.М., ЦАРЕВИЧ О.И., ВОВКОМ С.В. требований действующего законодательства. По результатам рассмотрения жалобы оснований для дисциплинарной ответственности и открытия дисциплинарного дела в отношении судей Печерского районного суда г. Киева КАРАБАНЯ В.М., ЦАРЕВИЧ О.И., ВОВКА С.В. не установлено, поэтому решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины отказано в открытии дисциплинарного дела в отношении указанных судей", - говорится в решении.

Комментируя этот документ, адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО сказал: "Каким образом проходила проверка комиссией изложенных ИВАЩЕНКО в жалобе фактов нарушений и как принималось решение, мы можем лишь догадываться, ведь ни ИВАЩЕНКО, ни его адвокатов никто по этому поводу не опрашивал".

Как сообщал УНИАН, В.ИВАЩЕНКО, которого обвиняют в совершении служебного преступления, в своей жалобе в адрес Высшей квалификационной комиссии судей просил решить вопрос об освобождении за предвзятость, необъективность и заангажированность судей С.ВОВКА, О.ЦАРЕВИЧ и В.КАРАБАНЯ.

В поддержку требований, указанных в своем заявлении, он привел многочисленные нарушения, которые были, по его мнению и мнению адвокатов, допущены с самого начала рассмотрения дела коллегией указанных судей.

В частности, В.ИВАЩЕНКО указал на то, что в ходе судебных заседаний его защитники неоднократно просили суд из-за ухудшения состояния здоровья изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей, но суд, вопреки предоставленным адвокатами обоснованиям, отказался это делать.

В.ИВАЩЕНКО в жалобе обратил внимание членов ВККСУ на то, что адвокаты в своих ходатайствах отмечали, что в условиях СИЗО невозможно оказать необходимую медицинскую помощь подсудимому в связи с его болезнями. Впрочем, как отмечал В.ИВАЩЕНКО, "суд, неоднократно отказывая защитникам в удовлетворении указанных ходатайств, вообще не исследовал обстоятельства, которые могут быть определены как достаточные основания для применения любой меры пресечения, не говоря уже о взятии под стражу".

Кроме того, в жалобе В.ИВАЩЕНКО указывал на то, что стороной обвинения ни разу не был приведен какой-либо подтвержденный, задокументированный факт, доказательство, что он будет пытаться уклониться от следствия и суда или исполнения процессуальных решений, препятствовать установлению истины по делу или продолжать преступную деятельность. "При этом суд не только не требовал предоставления таких подтверждений стороной обвинения, но и отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства защиты", - отмечал В.ИВАЩЕНКО.

"Суд не просто формально отклонял ходатайство защиты, а даже в судебных решениях допускал одни и те же грамматические ошибки, что видно невооруженным глазом при анализе указанных судебных решений", - заявлял в жалобе В.ИВАЩЕНКО. По его убеждению, это свидетельствует о том, что все судебные решения заранее были подготовлены.

Он считает, "что указанные судьи являются заангажированными, рассматривают мое дело неoбъективно и предвзято, выполняя чьи-то указания, в связи с чем должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от должностей".