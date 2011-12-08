У харьковских чернобыльцев стащили палатку

В Харькове неизвестный похитил палатку, которую чернобыльцы планировали установить в рамках акции в знак протеста против невыплаты пенсий по решениям судов.

Как передает корреспондент УНИАН, мужчина схватил палатку, которая лежала на земле в собранном состоянии, и побежал от здания Госпрома в направлении метро «Университет».

По словам одного из организаторов акции, чернобыльца Владимира ПРОСКУРИНА, палатка, которую предполагалось установить в парковой зоне на площади Свободы, является собственностью народного депутата Михаила ВОЛЫНЦА. Палатка должна была использоваться в качестве общественной приемной этого депутата. По словам В.ПРОСКУРИНА, несмотря на это, бессрочная акция протеста чернобыльцев будет продолжена.

У подъезда № 2 здания Госпрома, в котором расположено управление Пенсионного фонда и рядом с которым собрались харьковские чернобыльцы, остановился автобус ПАЗ с затемненными окнами. Через лобовой стекло заметно, что в автобусе находятся бойцы спецподразделения «Беркут».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, в Харькове началась бессрочная акция протеста чернобыльцев.

Они требуют выполнения решений судов о назначении им пенсий и доплат. Акция началась в поддержку чернобыльских выступлений, которые проходят в Донецке, Киеве и других городах Украины.