Подозреваемый в убийстве фотокора Розвадовского сознался в содеянном
Сообщение милиции
|Виталий Розвадовский
Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.
Как сообщал УНИАН, 28 ноября вечером в Киеве был убит фотокорреспондент газеты «2000» В.Розвадовский.
По данным следователей, между журналистом и лицом, которое подозревается в совершении преступления, возник конфликт на лестничной клетке в одном из домов на Харьковском шоссе.
Потерпевший с многочисленными колото-резаными травмами шеи и лица был доставлен в Киевскую городскую больницу скорой помощи, где он умер от потери крови.
29 ноября стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве. Во время драки с В.Розвадовским он также получил телесные повреждения. Установлено, что конфликт между потерпевшим и подозреваемым произошел на бытовой почве.
Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве.