Подозреваемый в убийстве фотокора Розвадовского сознался в содеянном

Подозреваемый в убийстве киевского фотокорреспондента Виталия Розвадовского признался в своей причастности к совершению этого преступления.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября вечером в Киеве был убит фотокорреспондент газеты «2000» В.Розвадовский.

По данным следователей, между журналистом и лицом, которое подозревается в совершении преступления, возник конфликт на лестничной клетке в одном из домов на Харьковском шоссе.

Потерпевший с многочисленными колото-резаными травмами шеи и лица был доставлен в Киевскую городскую больницу скорой помощи, где он умер от потери крови.

29 ноября стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве. Во время драки с В.Розвадовским он также получил телесные повреждения. Установлено, что конфликт между потерпевшим и подозреваемым произошел на бытовой почве.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве.