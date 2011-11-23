В Совете Европы раскритиковали проект нового УПК Украины

Эксперты Совета Европы раскритиковали проект нового Уголовно-процессуального кодекса Украины, который готовится к утверждению.

Об этом в интервью газете “Сегодня” рассказал руководитель Главного управления по судоустройству Администрации Президента, советник главы государства Андрей ПОРТНОВ.

“Несколько дней назад мы вернулись из Страсбурга, где эксперты Совета Европы уже сформулировали свою точку зрения на наш проект нового УПК. Совет Европы занимался этим вопросом 3 месяца и сейчас закончил исследования.... Эксперты дали нам немало замечаний по проекту УПК. Мы в АП их рассмотрели и пришли к выводу, что абсолютное большинство замечаний мы должны учесть”, - сказал А.ПОРТНОВ.

По его словам, эксперты приглашены в Украину на 12 декабря, и к этой дате УПК планируют доработать в соответствии с требованиями СЕ.

“И если с экспертами мы достигнем взаимопонимания, то сразу после 12 декабря проект нового УПК поступит в парламент для обсуждения в первом чтении”, - сообщил А.ПОРТНОВ.

Он подчеркнул, что замечания экспертов Совета Европы носят не политический, а только правовой характер.

«Например, в вопросе о задержании человека. В нашем проекте сказано, что задержание возможно на срок до 3 суток, суд может продлить до 5 суток. Эксперты рекомендовали нам расписать подробно, как в эти два дня, между 5 и 3 сутками, будет осуществляться состязательность процесса, не будет ли тут у прокурора больше прав, чем у адвоката. Это действительно заслуживает внимания, и мы это учтем», - сказал руководитель ГУ по судоустройству АП. Поэтому предполагается дописать в УПК несколько абзацев, где четко будет сказано о правах и обязанностях сторон именно в эти 2 суток, отметил А.ПОРТНОВ.

«Также много замечаний экспертов касались больших полномочий наших прокуроров. Нам необходимо к этому прислушаться, и вскоре мы ожидаем создания под руководством Президента рабочей группы по реформированию законодательства о прокуратуре и адвокатуре. Ведь Украина дала Европе обещание реформировать прокуратуру еще в 1995 году», - отметил А.ПОРТНОВ, добавив, что лишь сейчас это стало реально возможным.

По его объяснению, реформировать прокуратуру нельзя без принятия нового УПК. «Тут все взаимосвязано. Причем сейчас и сама ГПУ выступает за сокращение некоторых своих полномочий, например, в части вынесения протестов, исков, предписаний и пр. Мы планируем, что в будущем уменьшится количество экономических сфер, куда прокуратура вообще сможет вмешиваться», - прокомментировал А.ПОРТНОВ. По его словам, сейчас заканчивается работа над новым законом о прокуратуре.

А.ПОРТНОВ также рассказал, что в новом УПК будет предусмотрено, в отличие от старого, норма о том, что доказательства могут использоваться следственными органами лишь после их признания в судах. По его словам, также будут изменения, касающиеся адвокатов.

«Доступ к участию в суде будет иметь только адвокат, имеющий свидетельство органов адвокатского самоуправления. Сегодня же на это имеют право и так называемые представители интересов обвиняемого в суде (ими могут быть родственники без юридического образования, например). И представитель может вести себя как угодно, говорить что угодно и пр. Он не несет никакой ответственности, ведь у него нечего забрать. А у адвоката можно забрать свидетельство», - сказал А.ПОРТНОВ.

Советник Президента, в частности, отметил и тот момент, что прогнозируется резкое увеличение оправдательных приговоров в Украине. “Ибо отменяется возможность отправки судом дела на дополнительное расследование. То есть, если дело попало в суд, могут быть только два варианта: либо оправдательный приговор, либо обвинительный. Третий исключен. Следователю и прокурору на стадии досудебного следствия придется работать более тщательно, доказывая вину, ибо любая недоработка приведет автоматически к оправдательному приговору”, - продолжил он.

По предположению А.ПОРТНОВА, новый УПК может быть утвержден во втором чтении в феврале. «А потом дается 6 месяцев на вступление в силу закона. За это время надо будет обучать сотрудников правоохранительных органов, судей, как правильно применять новый закон», - отметил советник Президента.