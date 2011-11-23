Обманутые вкладчики пикетировали губернатора

22 ноября Сегодня перед зданием Запорожской облгосадминистрации обманутые вкладчики кредитных союзов «Электрет-2», «Киев-кредит» и других провели акцию протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько сот человек, вышедших на акцию, требовали от власти и правоохранительных органов привлечь к ответственности руководителя кредитных союзов, присвоившего их денежные средства, и принять меры для возвращения вкладов.

По словам заместителя председателя Союза защиты обманутых вкладчиков и ссудодателей Оксаны ДОЛЖЕНКО, в восемь кредитных союзов и ООО «Электрет-2» жителями Запорожской области и других регионов было вложено около 200 млн. грн., которые люди безуспешно пытаются вернуть на протяжении нескольких лет.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2009 года УМВД Украины в Запорожской области возбудило уголовное дело по факту завладения должностными лицами ООО «Электрет-2» чужим имуществом в особо крупных размерах мошенническим путем (по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). В качестве потерпевших по данному делу были названы 2 тыс. жителей региона, потерявших в общей сложности около 52 млн. грн.

На днях – после обращения прокуратуры Запорожской области к обманутым вкладчикам через СМИ - в правоохранительные органы обратились еще 60 человек, пострадавших от деятельности «Электрет-2».

22 ноября, по данным заместителя прокурора Запорожской области Виталия БЕРЕГОВСКИХ, материалы по всем пострадавшим вкладчикам должны быть переданы на экспертизу.