Лауреатом премии им.Мейса стал Сергей Грабовский

Третьим лауреатом премии «За гражданскую позицию» имени Джеймса Мейса стал публицист, писатель и философ Сергей ГРАБОВСКИЙ.

Об этом УНИАН сообщили в редакции газеты «День», которая является учредителем премии.

Жюри премии почти единодушно поддержало кандидатуру С.ГРАБОВСКОГО, говорится в сообщении.

Как отметил председатель жюри, известный публицист и дипломат Юрий ЩЕРБАК, он полностью поддерживает решение о назначении престижной премии им. Дж.Мейса С.ГРАБОВСКОМУ, поскольку его статьи выделяются актуальностью и глубоким содержанием.

«Каждый материал Сергея ГРАБОВСКОГО - это своеобразный политический и публицистический перл, в котором события анализируются объективно и с большим смыслом того, что, собственно, стоит за этими событиями. Он дает блестящие комментарии как по поводу исторических событий прошлого, так и по поводу актуальных вопросов современности, которые волнуют общество. Думаю, что такое решение является сегодня наиболее адекватным», - отметил Ю.ЩЕРБАК.

Вручение премии «За гражданскую позицию» состоится 24 ноября в конференц-зале газеты «День».

Как сообщалось, премия «За гражданскую позицию» имени Джеймса Мейса учреждена главным редактором газеты «День» Ларисой ИВШИНОЙ в 2009 году. По ее словам, «поддерживать гражданскую позицию всегда сложно, впрочем, это нужно делать, а еще - культивировать память и благодарность». Потому «День» привлекает средства меценатов и поддерживает авторов, чьи публицистические труды способствуют утверждению исторической памяти народа, его национального самосознания, а также признанию Голодомора геноцидом украинцев. То есть, того, над чем так настойчиво и беспрестанно работал выдающийся ученый, исследователь Голодомора 1932-1933 годов, журналист «Дня» Джеймс Мейс.

Первым лауреатом премии «За гражданскую позицию» стал публицист и историк Игорь ЛОСЕВ, а в 2010-м награду присудили журналисту «Дня» историку Игорю СЮНДЮКОВУ.