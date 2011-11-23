УВКС призывает власть Украины признать Голодомор геноцидом

Украинский всемирный координационный совет призывает нынешнюю власть Украины признать Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинской нации, тем более, что на сегодняшний день уже десятки государств солидаризировались с Украиной и осуждают коммунистический геноцид украинцев 1932-1933 гг., в результате которого погибли миллионы и миллионы невинных мужчин, женщин и детей.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Украинского всемирного координационного совета по случаю 79-й годовщины начала Голодомора 1932-1933 гг.

Авторы заявления обращаются также к украинским общинам за пределами Украины с просьбой продолжать прилагать свои усилия по признанию Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинской нации в тех странах, где еще не принято соответствующее решение.

Также в заявлении содержится призыв к общественности Украины активно участвовать в поминании жертв Голодомора традиционно в последнее воскресенье ноября. «Пусть траурные собрания возле памятных знаков, тихое шествие к местам упокоения погибших и зажженная свеча в окне станет нашей данью памяти безвинно казненных», - говорится в заявлении.