Янукович о школах, рождаемости и шахтерах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству немедленно отказаться от практики непродуманного закрытия школ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, он убежден, что практика закрытия школ в шахтерских селах, поселках и поселениях, где недостаточно детей, чтобы по нынешним нормам содержать школу, - непродуманная и приносящая много проблем как родителям, так и детям.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что людям в небольших поселениях, как, например, в шахтерских поселках, и так живется нелегко, рождаемость падает и из-за того, что тяжело с работой, что молодежь разъезжается. В таких условиях, считает он, необходимо, чтобы власть помогала, создавала более благоприятные условия, а не еще больше осложняла людям жизнь.

Президент требует внести в закон об общем среднем образовании меньший показатель наполняемости классов, что даст возможность сохранить школы.

Также он считает необходимыми такие изменения в финансировании малокомплектных школ, которые позволили бы им нормально функционировать.

В.ЯНУКОВИЧ распорядился внести изменения в Государственную целевую программу «Школьный автобус», которые дали бы возможность лучше обеспечивать шахтерские школы необходимым транспортом.

В поручении есть и другие требования для нововведений, которые позволят сохранить школы в шахтерских поселках, говорится в сообщении.