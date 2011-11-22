В Херсоне будет открыт арестантский дом

Для разгрузки аварийного Херсонского СИЗО в местной исправительной колонии будет открыт арестантский дом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного Управления Департамента пенитенциарной службы Украины в Херсонской области, планируется до 1 декабря сдать в эксплуатацию и обеспечить функционирование арестантского дома на 40 мест в Дарьевской исправительной колонии №10.

Открытие заведения такого типа позволит высвободить на указанное количество мест камерные помещения Херсонского следственного изолятора.

В арестантском доме будут содержаться лица, приговоренные к наказанию в виде ареста.

Также в сообщении указывается, что на сегодняшний день в Херсонском СИЗО находится 758 человек, а среднесуточное количество заключенных в СИЗО составляет 810-830.

При этом штатное наполнение учреждения составляет 760 лиц, а количество спальных мест на настоящее время доведено до 909 коек.

Справка УНИАН. Здание Херсонского следственного изолятора построено 230 лет назад. В 2003 году комиссия признала аварийными режимные корпуса № 1 и № 2.

В июне 2010 года после повторного обследования СИЗО и в связи с аварийным состоянием режимного корпуса № 2 Херсонского СИЗО было принятое решение о запрещении последующего использования этого корпуса и перевод заключенных в СИЗО других областей.