В прокуратуре - девять дел на крымского миллионера

В производстве прокуратуры Крыма находится девять уголовных дел в отношении бизнесмена, экс-депутата Симферопольского горсовета Иосифа ФАЙНГОЛЬДА, он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Признаны потерпевшими почти четыре десятка человек. Стольким крымчанам причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 2 млн. грн. вследствие мошеннических действий бизнесмена», - говорится в заявлении прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, на днях И.ФАЙНГОЛЬДА, контролирующего работу крупнейших вещевых рынков Симферополя, снова задержали, а затем по решению суда арестовали на два месяца.

«Противопоказаний против содержания обвиняемого в местах предварительного заключения на сегодня нет», - утверждают в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, первое дело прокуратура Крыма возбудила против И.ФАЙНГОЛЬДА в мае. По версии следствия, в начале прошлого года бизнесмен и двое его подельников собрали с предпринимателей более 600 тыс. грн., обещая взамен предоставить им места в торговом центре, который якобы будет построен на месте торговых палаток, но слова не сдержали.

Центральный райсуд Симферополя несколько раз отпускал экс-депутата из-под стражи, а прокуратура сразу же задерживала, поясняя свои действия возбуждением очередного уголовного дела.

По подсчетам адвоката И.ФАЙНГОЛЬДА Ирины НЕНАЛТОВСКОЙ, бизнесмен провел под стражей 44 дня. В августе его отпустил на свободу Ялтинский горсуд.

По данным СМИ, бизнесмен - один из богатейших людей Крыма.