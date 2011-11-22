Азаров в Казахстане презентует Ан-140

В рамках первого официального визита премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Республику Казахстан 23-24 ноября будет проведена презентация нового украинского самолета Ан-140-100.

Об этом сообщает информагентство «Новости Казахстана» со ссылкой на информацию официального представителя Министерства иностранных дел Казахстана Алтая АБИБУЛЛАЕВА.

«В рамках этого визита украинская сторона планирует провести презентацию самолета Ан-140-100», - сказал А.АБИБУЛЛАЕВ на брифинге.

По его информации, в рамках визита планируются встречи Н.АЗАРОВА с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ и премьер-министром Каримом МАСИМОВЫМ, а также подписание двусторонних документов, среди которых «Протокол между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Украины о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области правительственной связи от 14 октября 1997 года», «Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Украины», «Меморандум о сотрудничестве между НДП «Нур-Отан» и «Партией регионов Украины»».

Кроме того, в рамках визита запланировано проведение бизнес-форума с участием заинтересованных государственных органов и предпринимательских кругов двух стран.

Также, сообщил А.АБИБУЛЛАЕВ, в ходе визита украинский премьер-министр осмотрит недавно открывшийся в здании Евразийского Национального Университета имени Льва Гумилёва «Центр украинской науки и культуры» и проведет встречу с профессорско-преподавательским составом университета и представителями украинской диаспоры.