Опекунский совет «Сяйва книги» возглавил Юрий Щербак
"Хотим, чтобы это был не просто магазин"
Сформирован Опекунский совет книжного магазина «Сяйво книги», председателем которого избран лауреат литературной премии им. Ю. Яновского, украинский дипломат, писатель и публицист Юрий ЩЕРБАК.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, 18 ноября опекунский совет совместно с руководством книжного магазина очертили первые шаги развития «Сяйва книги».
В частности, опекунский совет поддержал предложение руководителей книжного магазина о создании «читального детского уголка», где дети с родителями смогут просматривать и выбирать интересующие их издания. Кроме того, планируется создать отделы музыкальной литературы, ведь сегодня в Киеве нет специализированных магазинов.
Также планируется, что в «Сяйве книги» будут проходить литературные вечера, презентации новых изданий, встречи с авторами. Уже сегодня книжный магазин начинает тесное и стабильное сотрудничество с отечественными издателями, а со временем руководители книжного магазина планируют собрать на своих полках произведения нескольких тысяч украинских авторов.
«Сяйво книги» также будет иметь мощную электронную базу и веб-сайт.
«Мы хотим, чтобы это был не просто магазин, а центр культуры и творчества. Мы стремимся создать в этом вдохновенном помещении творческую и комфортную атмосферу», – подчеркнул Ю.ЩЕРБАК.
Как сообщал УНИАН, книжный магазин «Сяйво книги» в помещении бывшего книжного магазина “Сяйво” на ул. Красноармейской, 6 открыли 9 ноября с.г. Он стал первым магазином муниципальной сети книжных магазинов.