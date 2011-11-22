Опекунский совет «Сяйва книги» возглавил Юрий Щербак

Сформирован Опекунский совет книжного магазина «Сяйво книги», председателем которого избран лауреат литературной премии им. Ю. Яновского, украинский дипломат, писатель и публицист Юрий ЩЕРБАК.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, 18 ноября опекунский совет совместно с руководством книжного магазина очертили первые шаги развития «Сяйва книги».

В частности, опекунский совет поддержал предложение руководителей книжного магазина о создании «читального детского уголка», где дети с родителями смогут просматривать и выбирать интересующие их издания. Кроме того, планируется создать отделы музыкальной литературы, ведь сегодня в Киеве нет специализированных магазинов.

Также планируется, что в «Сяйве книги» будут проходить литературные вечера, презентации новых изданий, встречи с авторами. Уже сегодня книжный магазин начинает тесное и стабильное сотрудничество с отечественными издателями, а со временем руководители книжного магазина планируют собрать на своих полках произведения нескольких тысяч украинских авторов.

«Сяйво книги» также будет иметь мощную электронную базу и веб-сайт.

«Мы хотим, чтобы это был не просто магазин, а центр культуры и творчества. Мы стремимся создать в этом вдохновенном помещении творческую и комфортную атмосферу», – подчеркнул Ю.ЩЕРБАК.

Как сообщал УНИАН, книжный магазин «Сяйво книги» в помещении бывшего книжного магазина “Сяйво” на ул. Красноармейской, 6 открыли 9 ноября с.г. Он стал первым магазином муниципальной сети книжных магазинов.