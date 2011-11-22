В Тернополе началась акция «День в УПА» по случаю открытия реконструированной крыивки (схрона) в тернопольском историко-мемориальном музее политических узников. Как сообщили корреспонденту УНИАН активисты общественных организаций Союза Украинской Молодежи молодежного научно-поискового общества «Обереги», которые организовали мероприятие, во время открытия все желающие смогут пройтись по тюремным камерам музея, встретиться с ветеранами УПА, посмотреть фильмы на повстанческую тематику.

Кроме того, все, кто сегодня примет участие в открытии реконструированной крыивки, смогут по желанию здесь же поупражняться в стрельбе из пневматического оружия.

Кто же выразит желание испытать себя и почувствовать, как жилось повстанцам, смогут пробыть в крыивке сутки в максимально приближенных к ежедневному быту повстанцев условиях.

Завершится акция концертом патриотических песен и угощением блюдами повстанческой кухни.