В результате взрыва 2 человека погибли, еще один госпитализирован

В результате взрыва на территории тракторной бригады в селе Волчанское Акимовского района Запорожской области 2 человека погибли, еще один госпитализирован.Как сообщила УНИАН помощник начальника ГУМЧС в Запорожской области Юлия БАРЫШЕВА, взрыв произошел сегодня – 21 ноября около 13.00.

«В ходе предварительного следствия установлено, что во время демонтажа сливного крана, проводившегося при помощи электрического резака взорвалась 10-кубовая емкость из-под бензина. При этом боковая часть емкости, привалила двух рабочих 1987 и 1982 годов рождения, которые погибли на месте происшествия. Еще один рабочий – мужчина 1962 года рождения с ожогами лица 2-й степени госпитализирован в больницу, его состояние квалифицировано медиками, как «состояние средней степени тяжести", - сказала Ю.БАРЫШЕВА.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты МЧС и ГУ МВД Украины в Запорожской области, которым предстоит установить причины и детально восстановить обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.