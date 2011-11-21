В Днепропетровске 80-летний дедушка застрелил племянницу

В Днепропетровске 80-летний дедушка из-за имущественной ссоры застрелил свою 61-летнюю племянницу, после чего застрелился сам. Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Трагедия произошла 18 ноября в 21.40 в доме пенсионеров, расположенном по ул. Калиновой.

«80-летний мужчина во время очередной ссоры с родственницей по поводу раздела имущества, находясь на кухне, из огнестрельного оружия, 9-миллиметрового пистолета «Берета», выстрелил в грудную клетку женщины, нанеся ей смертельное ранение», - отмечается в сообщении ОСО.

После этого он перешел в другую комнату, и из этого же пистолета застрелился сам.

По этому факту следственным отделом Амур-Нижнеднепровского райотдела внутренних дел Днепропетровска возбуждено уголовное дело по п.1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).