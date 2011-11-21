Донецкий офис КПУ ограбил «гастролер»?

В Киеве милиция задержала одного из двух подозреваемых в ограблении Донецкого офиса Компартии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Донецке сообщил первый заместитель начальника Донецкого городского управления милиции Сергей ЛАСКАВЫЙ.

По его словам, задержание подозреваемого сотрудники милиции провели в Киеве. «Личность второго установлена, он объявлен в розыск, в настоящее время проводятся мероприятия по установлению его местонахождения», - сказал С.ЛАСКАВЫЙ.

Он отметил, что обоим подозреваемым по 35 лет, они являются гражданами одного из государств ближнего зарубежья.

«На территории Украины они находились нелегально, гастролируя по областным центрам с целью совершения краж из квартир и офисов», - уточнил С.ЛАСКАВЫЙ.

Правоохранитель добавил, что подозреваемые вместе отбывали наказание за совершение краж в одной из колоний Украины, освободились практически одновременно в начале 2011 года и сразу стали снова промышлять воровством.

С.ЛАСКАВЫЙ также сообщил, что информацию о местонахождении офиса обкома КПУ, и о том, что в конце месяца в офисе может находиться крупная сумма денег преступники получили от одного из знакомых, с которым также отбывали наказание, который являлся мужем «бывшей сотрудницы обкома КПУ в Донецке, которая весной была уволена».

По словам замначальника Донецкого горУВД, украденные деньги преступники поделили. «У них такой образ жизни – живут на съемных квартирах в разных города, эти деньги были потрачены…», - констатировал С.ЛАСКАВЫЙ.

На вопрос, зачем подозреваемые разрисовали офис КПУ свастиками, С.ЛАСКАВЫЙ ответил, что задержанный отрицает, что имеет отношение к свастике, утверждает, что единственным их умыслом была исключительно корысть.

«Правду мы узнаем, когда задержим второго подозреваемого», - заключил С.ЛАСКАВЫЙ.