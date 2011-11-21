Банду, напавшую на инкассаторов, задержали

В Донецкой области задержаны четверо ранее судимых мужчин, которые 15 ноября в Старобешевском районе совершили вооруженное нападение на инкассаторов, завладев почти 700 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, задержанным от 33 до 56 лет. В ходе обысков у них изъято почти 400 тыс. грн., а также нарезное и травматическое оружие, граната, тротиловая шашка и радиостанция.

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы, согласно ч.4 ст.187 (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах или совершенный организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Старобешевском районе Донецкой области 15 ноября было совершено ограбление инкассаторской машины. Согласно сводке областной милиции, установлено, что служебный автомобиль «УАЗ -3108» Центра почтовой связи № 1 Донецкой дирекции УГППС «Укрпочта» ехал в сторону села Придорожное. Кроме 65-летнего водителя, в автомобиле находились двое инкассаторов, 45 и 22 лет, которые сопровождали груз из Донецка в почтовые отделения района.

В 8.15 возле остановки общественного транспорта машину «Укрпочты» остановили двое неизвестных, одетых в бронежилеты. На одном из мужчин была форменная одежда неустановленного правоохранительного органа, он имел автомат и жезл регулировщика дорожного движения.

Грабители обезоружили инкассаторов, вытащили их и водителя из автомобиля и надели на них наручники, после чего перенесли мешки с деньгами в свою машину, оставленную ими возле остановки, и на ней скрылись в неизвестном направлении.