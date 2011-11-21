Председатель общества охотников и рыболовов на охоте застрелил мужчину
10:16, 21 ноября 2011Общество
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Трагедия в Луганской области
В селе Азаровка Лутугинского района Луганской области во время охоты председатель районного общества охотников и рыболовов застрелил 38-летнего мужчину.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Луганской области, несчастный случай произошел 19 ноября в охотничьих угодьях «Приписное».
Как заявила в комментарии УНИАН пресс-секретарь Управления МВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ, на данный момент проводится проверка инцидента.
«Но сегодня последний день проверки, возможно к вечеру будет возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса - убийство по неосторожности», - отметила она.
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