Чернобыльцы в Донецке: или выживем, или умрем – одно из двух

Сегодня в Донецке у здания регионального Управления Пенсионного фонда в палатках остались ночевать 49 голодающих чернобыльцев.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил комендант палаточного городка голодающих чернобыльцев, один из членов инициативной группы протестующих Владимир ДЕРКАЧ.

«Нас сейчас 49 человек. Мы намерены оставаться ночевать, …ведь не зря же мы это начинали», - сказал он, добавив, что, к сожалению, ничего нового им сегодня никто из представителей власти не сообщил.

«Я чувствую, что здесь кроется какой-то подвох, что-то не то. Мое мнение: мы власти на сегодняшний день стали неинтересными. Мы вышли из здания областного Пенсионного фонда и, в принципе, головная боль для них снята. А теперь, как говорится, все зависит от погоды… Но здесь – морозы и невесело. То есть, такая ситуация: или выживем, или умрем – одно из двух», – объяснил В.ДЕРКАЧ.

Он напомнил, что вчера чернобыльцы добились того, что было подписано распоряжение об отзыве из судов апелляционных заявлений о даче разъяснений по порядку применения решения судов с учетом изменения закона о Государственном бюджете на 2011 год. То есть, глава ОГА пообещал, что все справедливо отсуженные чернобыльцам пенсии, положенные по закону, не будут ставиться под сомнение и будут возвращены людям.

«Есть это распоряжение подписанное, оно должно выполняться. Но как оно будет выполняться – завтра будем смотреть. Завтра запланирована с нами прямая линия на одном из центральных киевских телеканалов, и, мне кажется, что завтра здесь будет жарко», – сказал В.ДЕРКАЧ.

Он также сообщил, что завтра в Донецк для поддержки участников акции должны приехать и чернобыльцы из Днепропетровска, и тогда будут нужны еще палатки.

Говоря о здоровье своих товарищей, В.ДЕРКАЧ отметил, что очень многие обращаются за помощью и консультацией к медикам «скорой помощи», дежурящим здесь же.

«Многие обращаются за врачебной помощью, но от госпитализации отказываются… Врачи рекомендуют многим прекращать с голодовкой… Но заявления каждый подписал, что последствия возлагаются на Президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады… Наша жизнь и наше здоровье сегодня – на их совести», - заключил чернобылец.

В Донецке сейчас морозная погода, минусовая температура.